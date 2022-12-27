تايلاند: انخفاض الصادرات خلال نوفمبر الماضي بأكثر من المتوقع مع اتساع العجز التجاري

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أظهرت بيانات وزارة التجارة التايلندية، اليوم الثلاثاء، تحقيق عجز تجاري خلال نوفمبر الماضي مع تراجع الصادرات بأكثر من التوقعات على خلفية التباطؤ الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب على السلع والمنتجات الصناعية على نحو فاق توقعات المحللين.

وقالت الوزارة، إن الصادرات تراجعت بنسبة 6% سنويا إلى 3. 22 مليار دولار، وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يشير إلى تسجيل عجز بنسبة 65. 5%.

وزادت الواردات بنسبة 6. 5% سنويا إلى 65. 23 مليار دولار، في حين كان متوسط التوقعات يشير إلى أنخفاض بنسبة 50. 1٪.

وبلغ العجز التجاري 34. 1 مليار دولار (وكانت التقديرات - 143 مليون دولار)؛ ليتسع الفارق عن العجز الذي بلغ 596 مليون دولار في أكتوبر.

وارتفعت الصادرات في الأشهر الـ11 الأولى من العام بنسبة 6. 7٪ سنويا إلى 3. 265 مليار دولار.

وقال وزير التجارة التايلندي جورين لاكساناويست في إيجاز صحفي، إن الصادرات خلال نوفمبر الماضي تراجعت بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي مع استمرار التأثير على الأرجح حتى أوائل العام المقبل.