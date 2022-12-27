داعش يعلن مسؤوليته عن اغتيال مسؤول أمني بارز في حركة طالبان

أعلن تنظيم داعش، مسؤوليته عن اغتيال مسؤول أمني بارز في حركة طالبان، في حادث وقع أمس الاثنين، بإقليم بادخشان في شمال أفغانستان.



وأفاد بيان صادر عن وكالة "أعماق" الإخبارية الإلكترونية المقربة من التنظيم، بأن عناصر التنظيم راقبوا عن كثب تحركات قائد شرطة طالبان في بادخشان قبل تنفيذ الهجوم.



ونشرت وكالة "أعماق" مقطع فيديو يظهر لحظة اغتيال قائد شرطة طالبان، عبد الحق أبو عمر، الذي يعتبر أكبر مسؤول أمني في طالبان يقتل بسيارة مفخخة في هجوم مستهدف منذ عودة الجماعة للسلطة في عام 2021.



وقُتل اثنان على الأقل من أفراد حرسه وأصيب اثنان آخران في نفس الهجوم، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية التابعة لطالبان، وتم إلقاء القبض على أربعة من المشتبه بهم على صلة بالتفجير.



وبعد عودة طالبان للسلطة في أغسطس من عام 2021، تشكلت حركة مقاومة مسلحة في شمال البلاد، إلا أنها فشلت في السيطرة على أي منطقة.