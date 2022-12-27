جنات: مستشفى 57357 فخر للعالم كله وليس مصر وإمكانياتها عالمية

أكدت المطربة جنات، أن مستشفى 57357 تمثل الجميع وليس مصر فقط وفخر للعالم كله، قائلة: "المستشفى تمثل لنا كلنا حاجة كبيرة جوانا وأنا قعدت سنين أروحها بشكل منتظم وهي فخر للعالم كله وليس المصريين بما فيها من امكانيات متاحة".

وأضافت جنات، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن طرق العلاج العلمية في مستشفى 57357 تؤكد أنها صرح طبي كبير ومستوى كبير ومساواة في العلاج، لافتة إلى أن أغنية رحمة التي غنتها للمستشفى قصة حقيقية لأحدى الأطفال الذين تم علاجهم بالمستشفى.

وتابعت: "الأطباء يتعاملون بخبرة ليس فقط على المستوى الطبي العلاجي فقط ولكن في التعامل النفسي، ومفيش ضغط والألوان الداخلية والغرف ونظافتها والهدوء في المستشفى وفي مسرح وغرف ألعاب"، مؤكدة أن المستشفى تستحق الاحترام وحاجة مؤسفة ما يحدث لها من أزمة تبرعات.