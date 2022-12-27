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مصر
وزير العدل: الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال شهر وطرحه للحوار المجتمعي بكل أطيافه
فيديو.. أحمد موسى: الرئيس السيسي طلب تأجيل رفع أسعار الغاز والكهرباء للتخفيف عن المواطنين
السكة الحديد: قطار تالجو سيقطع المسافة من القاهرة للإسكندرية في ساعة و20 دقيقة
رئيس القوى العاملة بالبرلمان: القيادة السياسية قدمت دعما للعمالة غير المنتظمة
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أمريكا: 26 قتيلًا على الأقل في أسوأ عاصفة ثلجية منذ 50 عامًا
بريطانيا تشكك في قدرة روسيا على مراقبة حقول الألغام التي زرعتها في أوكرانيا
الإمارات تدين قرار طالبان حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية
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انتهاء الأزمة.. مرتضى منصور يعلن توقيع عقد رعاية الزمالك لمدة 4 سنوات
شبانة يكشف عن الوجهة المقبلة لأوباما بعد رحيله عن الزمالك
نجم الأهلي السابق: موسيماني «خلص» على محمد شريف
رأي
فن
شيرين رضا تبدأ العام الجديد بمسلسل وبينا معاد
السبت.. محمد رمضان يغني ويقدم سكتشات في حلقة رأس السنة مع منى الشاذلي على cbc
ننشر خريطة حفلات رأس السنة 2023
أميرة سليم تشارك في افتتاح قصر نفرتيتي بمدينة ميتاتوت الافتراضية
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محمد عباس: حركة الطيران شهدت إقبالاً كبيراً من قبل السائحين على كافة المقاصد السياحية
رئيس إدارة البنك الأهلي: شركات الصرافة ليست سوقا سوداء
رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: سرية الحسابات مسألة لا مفر منها
حوادث وقضايا
خرجت معه لتوزيع الصدقات.. الأمن العام يضبط سائق قتل سيدة في البحيرة
العثور على جثة متعفنة لمسن في بورسعيد
إصابة شخصين إثر نشوب حريق بشقة سكنية في الإسكندرية
مصرع شاب صعقه التيار الكهربائي بمركز مغاغة في المنيا
تليفزيون
عمرو أديب: اشتروا المصري.. القماشة بتاعتنا دايما حلوة
عمرو أديب: الدولة معها 10 مليارات دولار للإفراج عن البضائع
فيديو.. أحمد موسى: لن يوجد أي عنصر أجنبي يدير قناة السويس أو يعمل فيها
فيديو.. أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تخ