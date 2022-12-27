 تاج الدين: توجيهات الرئيس بتوفير احتياجنا من الأكسجين الطبي تعد فكرا استراتيجيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 2:34 ص القاهرة القاهرة 24°