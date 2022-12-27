 بعد العاصفة الثلجية التي ضربت أمريكا.. المواطنون يستعدون للفيضانات - بوابة الشروق
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بعد العاصفة الثلجية التي ضربت أمريكا.. المواطنون يستعدون للفيضانات

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 11:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 11:48 م

بعد مصرع 28 شخصاً في العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة، تستعد مدينة بافالو بولاية نيويورك لبضع بوصات من الأمطار، بالإضافة إلى ما يقرب من 4 أقدام من الثلوج التي غطت غرب نيويورك منذ أواخر الأسبوع الماضي.

وظل حظر القيادة ساريًا في مدينة بافالو، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 276 ألف شخص، وظل ما يقرب من 5 آلاف شخص بدون كهرباء، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وبدأ السكان في الخروج بحثًا عن الطعام والإمدادات مع إعادة فتح بعض متاجر الطعام المحلية.

وتحثت السلطات الأمريكية الناس على الابتعاد عن الطرقات بسبب مخاوف من أن تعيق حركة المرور جهود الإنقاذ.

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