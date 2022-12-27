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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنشط رياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 21 14

6 أكتوبر 20 14

بنهــــا 20 14

دمنهور 20 15

كفر الشيخ 19 14

المنصورة 20 14

دمياط 21 14

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 21 14

السويس 20 14

الزقازيق 20 14

شبين الكوم 20 14

طنطا 19 14

شلاتين 24 15

الإسكندرية 20 14

العلمين الجديدة 19 14

وادي النطرون 19 15

مطروح 20 16

السلوم 19 9

سيوة 19 10

العريش 19 12

رفح 18 11

الطور 21 12

كاترين 15 04

رأس سدر 22 15

نخل 17 9

طابا 16 12

نويبع 16 11

حلايب 21 14

شرم الشيخ 20 14

الغردقة 21 13

مرسى علم 23 14

الفيوم 20 11

بني سويف 20 11

المنيا 21 9

أسيوط 21 9

سوهاج 21 10

قنا 21 9

الأقصر 22 11

أسوان 23 10

الوادي الجديد 23 7

أبوسمبل 21 9

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 20 13