أيام قليلة ويودعنا عام 2022، تاركا خلفه أحداثا هامة وبارزة كان لها تأثير كبير على المستويات المختلفة، فعلى الصعيد السياسي ودعت بعض الشعوب زعمائها وقادتها، لينعكس عن ذلك حالة من الحزن.



وتستعرض "الشروق" في ذلك التقرير، أبرز الزعماء والقادة السياسيين الذين وافتهم المنية في العام الجاري.



• إليزابيث الثانية



تأتي الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا على رأس تلك القائمة، حيث جاءت وفاتها بعد بقائها على العرش البريطاني لمدة جاوزت السبعين عاما.



أعلن قصر باكنجهام الملكي، وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما، في 5 سبتمبر الماضي، بعد أزمة مرضية ألزمتها البقاء في قلعة "بالمورال" باستكتلندا محاطة بأفراد الأسرة الملكية.



وبعد الوفاة، نقل جثمان إليزاليث إلى قصر باكنجهام، قادما من اسكتلندا، احتشد مئات الآلاف من البريطانيين ينتظرون الوداع وإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان.



وبعد ذلك حملت عربة عسكرية نعش الملكة الراحلة من مقر إقامتها في قصر باكنجهام إلى قصر وستمنستر الذي يضم غرفتي البرلمان، ويظل جثمانها هناك إلى أن شيع في جنازة رسمية مهيبة، شارك فيها أبرز القادة والرؤساء من دول العالم كافة.



• خليفة بن زايد



وعلى المستوى العربي، فقد توفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك في 13 مايو الماضي.



ونعاه الرئيس السيسي قائلا:" أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".



وبعد اجتماع لمجلس الاتحاد، تم الاتفاق أن يخلفه بالحكم شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



• شينزو آبي



ومن الزعماء خارج السلطة، لقي رئيس الحكومة اليابانية الأسبق شينزو آبي مصرعه نتيجة حادث اغتيال تعرض لها يوليو الماضي.



وتعرض آبي لإطلاق نار وأصيب بجروح خطيرة خلال إلقاء خطاب في حملته الانتخابية، لينقل بعدها جوا على وجه السرعة إلى المستشفى، لكن بعد ساعات قليلة، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية وفاة آبي عن 67 عاما في مستشفى في مدينة كاشيهارا، حيث كان يتلقى العلاج.



ونعاه الرئيس السيسي قائلا: "الراحل كان زعيماً استثنائياً لليابان، وصديقاً لمصر، وداعماً قوياً لمسيرة التنمية في مصر فى اطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة الذي ساهم الفقيد في ترسيخها، داعيا الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان، أن تواصل اليابان مسيرة التقدم والازدهار".



• جورباتشوف



وودع الاتحاد السوفيتي السابق آخر زعمائه، حيث توفي ميخائيل جورباتشوف عن 91 عاما في شهر أغسطس الماضي، ووصفه قصر الكرملين بـ"السياسي ورجل دولة كان له تأثير كبير على تطور تاريخ العالم، وأنه قاد بلادنا خلال فترة من التغييرات المعقدة والمؤثرة وتحديات سياسية كبيرة خارجية واقتصادية واجتماعية".



وعلى جانب آخر، نعاه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأشاد بتجربته بأنها كانت تصرّفات قائد نادر، قائد لديه من الخيال ما يكفي ليرى أنّ مستقبلا مختلفا ممكن، ومن الشجاعة ما يكفي للمخاطرة بمسيرته كلّها لتحقيق ذلك.



• مادلين أولبرايت



وفي شهر مارس من العام، فقدت الدبلوماسية الأمريكية أحد أبرز وجوها النسائية، مع وفاة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت عن 84 عاما بعد معاناتها من السرطان.



وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بأولبرايت "الرائدة باعتبارها أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، والتي فتحت الباب فعليا أمام عناصر كبيرة من قوتنا العاملة"، مضيفا: "أعلم أن العديد من الأشخاص في هذا المبنى يشعرون بالحزن اليوم".



وتولت أولبرايت حقيبة الخارجية خلال عهد الرئيس بيل كلينتون بين 1997 و2001، وكانت أيضا سفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة. وقورن نفوذها على المستوى الدولي بدور مارغريت تاتشر في بريطانيا في ثمانينيات القرن الماضي، حسبما أفادت فرانس 24.