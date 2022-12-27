يستعد نادي الزمالك لمواجهة جديدة ضد أحد أبنائه السابقين، وهو أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد القديم لمصر المقاصة والذي يقود الفريق ليكون المدرب الثالث للدراويش هذا الموسم بعد كل من الإسباني خوان كارلوس جاريدو وأيمن الجمل.

وعلى الرغم من أن ميدو سبق له قيادة الإسماعيلي في 2016، إلا أنه لم يواجه الإسماعيلي خلال تلك الفترة القصيرة، لكنه سبق له مواجهة الزمالك في 5 مرات سابقة.

ويأتي تعيين ميدو كمدرب للإسماعيلي ليكون بمثابة فأل حسن للأبيض الذي لم يسبق له أن تعرض لأي خسارة من فريقه يقوده المدرب الشاب.

في 5 مواجهات سابقة ضد ميدو فاز الزمالك في 4 وتعادل في واحدة بينما لم يخسر في أي مباراة.

أول مواجهة للزمالك ضد ميدو كانت في موسم 2016-2017 حينما كان الأخير مدرباً لوادي دجلة وقتها حسم التعادل المباراة بهدف لمثله، وفي الدور الثاني فاز الزمالك بصعوبة بنتيجة 1-1.

ثالث المواجهات كانت بين ذات الفريقين وحسمها الزمالك بثلاثية نظيفة في أكتوبر 2017.

أما المواجهة الرابعة فجمعت الزمالك بمصر المقاصة عندما تولى ميدو تدريب الفريق الفيومي وفاز الأبيض 1-0 في ربع نهائي كأس مصر، وتكررت النتيجة ذاتها في لقاء الفريقين بالدوري بعدها بأسابيع قليلة.