أبو القمصان: توثيق الطلاق الشفهي لا يخالف الشريعة الإسلامية

أكدت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة نهاد أبو القمصان، أن الدولة ستعمل على حل المشاكل الأسرية، من خلال صندوق الأسرة، مشيرة إلى أن صندوق دعم الأسرة يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على استقرار المجتمع.

وقالت نهاد أبو القمصان، خلال اتصال هاتفي مع قناة (الحياة) الفضائية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، مساء اليوم الإثنين، إنه بعد طول مناقشات أصبح هناك استجابة للعلم، وظهر قانون للأسرة قائم على الحقوق لجميع الأطراف، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ستولي الأطفال بالرعاية والاهتمام، خاصة أنه قبل مناقشات قانون الأسرة، كان يتم إستغلال الأطفال، حتى يتم عرقلة القانون.

وأشارت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أن الطلاق سيتم توثيقه مثل الزواج، موضحة أن تطبيق صندوق دعم الأسرة المصرية سيكون نقلة كبيرة في مصر فيما يتعلق بمنظورها للقواعد القانونية، مشيدة في الوقت ذاته بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تؤكد حماية أبناء مصر من المشاكل الأسرية.

وأضافت أن "توثيق الطلاق الشفهي سيحل الكثير من المشاكل الأسرية، ولا يخالف الشريعة الإسلامية وأن مقاصد الشريعة هي مصالح الناس".

وتابعت، أن المشاكل في المحاكم الذي يتصدر فيه الحديث عن الأطفال يكون كلاما ظاهريا عاطفيا ويكون الأصل هو الأمور المادية، مشددة على ضرورة توافر نظام حماية في الأسرة المصرية للأسر المتنازعة لضمان حماية الأبناء في قانون الأحوال الشخصية.