اليابان تشدد إجراءاتها الحدودية أمام الوافدين من الصين في ضوء التزايد السريع لإصابات كورونا

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم /الثلاثاء/ أن اليابان ستعزز إجراءاتها الحدودية أمام المسافرين الوافدين من الصين، في ضوء التزايد السريع لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال كيشيدا - في تصريح نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن اليابان ستطلب من المسافرين الوافدين من الصين إجراء اختبارات كورونا لدى وصولهم، ابتداءا من الجمعة المقبلة.

وتشهد الصين التي كانت عزلت نفسها أغلب الوقت عن بقية العالم خلال فترة تفشي جائحة كورونا، أكبر زيادة في حالات الإصابة على كوكب الأرض،

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد حث المسؤولين أمس على اتخاذ تدابير تهدف إلى حماية المواطنين، في أول تصريحات علنية له عن كوفيد -19، منذ أن خففت بكين إلى حد كبير قيودا صحية صارمة الشهر الجاري.