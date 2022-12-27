تايوان تمدد فترة الخدمة العسكرية الإجبارية من 4 أشهر إلى عام واحد في 2024

أعلنت رئيسة تايوان تساي إنج ون، تمديد مدة الخدمة العسكرية الإجبارية من أربعة أشهر إلى عام واحد؛ حيث إن البلاد يجب أن تستعد لمواجهة التهديدات المتزايدة.

وقالت رئيسة تايوان، في مؤتمر صحفي نقله راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، إن الخدمة العسكرية الحالية التي تبلغ مدتها أربعة أشهر ليست كافية للاستجابة للوضع المتغير باستمرار والسريع، مضيفة أنها قررت تمديد الخدمة العسكرية لمدة عام واحد؛ اعتبارا من عام 2024.

وكانت حكومة تايوان قد قالت أمس، إن 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية بينها طائرات مقاتلة ومسيرة، دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية.