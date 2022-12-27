تهتم مصر اهتمامًا بالغا بالمشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات والمجالات وفي جميع محافظات الجمهورية، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة.



وشهد عام 2022 مشروعات قومية كبرى عديدة، بعضها انطلقت صافرة البدء فيها، والبعض تم الانتهاء منها وافتتاحها في جميع محافظات جمهورية مصر العربية من الدلتا إلى الصعيد ومحافظات القناة والمحافظات الساحلية وغيرهم.



ورصدت الهيئة العامة للاستعلامات المشروعات القومية الكبرى التي انطلقت وانتهت خلال عام 2022، نعرضها في التقرير التالي.



1- جامعة المنصورة الجديدة



في 6 ديسمبر الماضي، افتتحت جامعة المنصورة الجديدة، التي تهدف إلى أن تكون جامعة ذكية تقدم برامج تعليمية متميزة تساهم في إعداد خريجين مؤهلين مهنيًا وبشريًا.



حيث تعد الجامعة من جيل الجامعات الذكية، تتبنى برامج متنوعة تراعي أسواق العمل الحالية والمستقبلية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتعمل على إتاحة الفرصة لخريجها في المنافسة على وظائف المستقبل .



وتمنح الجامعة شهادة الدبلوم، ودرجة البكالوريوس، ودرجة الماجستير، ودرجة الدكتوراه .



2- افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة



في 6 ديسمبر، افتتحت المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، التي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حيث إنها: تحقق النمو الاقتصادي المستدام ومنخفض الانبعاثات، تحسن كفاءة الطاقة، تشجع على التحول الرقمي، لديها القدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية.



وهي واحدة من المدن المستدامة التي شكلت رؤية مصر في إطلاق مبادرة المدن المستدامة العالمية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مؤتمر الأطراف COP27 الأخيرة، وأهم عناصر استدامة مدينة المنصورة الجديدة، تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع السكان، مدينة حيوية بالأنشطة.



3- تطوير محور التعمير الجديد "المشير أبو ذكري" بالإسكندرية



وفي 5 ديسمبر، افتتح الرئيس السيسي محور التعمير الجديد "محور المشير أبو ذكري" بمحافظة الإسكندرية الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير - مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.



والمحور، الذي يخلد ذكرى المشير فخري فؤاد محمد أبو ذكري، أحد أبرز قادة القوات البحرية في التاريخ المصري الحديث، يعد شريانا جديدا للحياة يربط الإسكندرية بالساحل الشمالي وامتداداتها العمرانية كما يخدم التوسعات الجارية بموانئ الإسكندرية والقباري والدخيلة.



4- تطوير ورفع كفاءة ميدان ومحطة مصر للقطارات بالإسكندرية



وفي 5 ديسمبر، افتتح الرئيس السيسي مشروع تطوير ورفع كفاءة ميدان ومحطة مصر للقطارات بمحافظة الإسكندرية.



5- مدينة دمياط للأثاث



وفي 4 ديسمبر، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة الأثاث بدمياط واحدة من المشروعات القومية الكبرى وإحدى سلاسل المدن الجديدة المتخصصة في الصناعات الإستراتيجية.



والمدينة نقطة انطلاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبوابة يمكن من خلالها وصول أثاث دمياط إلى العالم، خاصة أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات التكميلية في الشرق الأوسط.



6- مشروع محطة الطاقة النووية في الضبعة



وفي 30 نوفمبر الماضي، بدأ إنشاء محطة نووية بمدينة الضبعة لتوليد الكهرباء حيث تم توقيع عقد تنفيذها مع الجانب الروسي وتتضمن 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور والذي يتميز بارتفاع معدلات الأمان وبساطة التصميم وانخفاض التكاليف والعمر الافتراضي الكبير الذي يصل إلى أكثر من 60 عاما مقارنة بالمحطات الحرارية.



7- افتتاح محطة عدلي منصور المركزية التبادلية



وفي 28 نوفمبر، افتتحت محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، التي تبلغ مساحتها 30 فدانا، ويتم تبادل الخدمة بها بين 5 وسائل نقل وهي (القطار الكهربائي الخفيف LRT - الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد (القاهرة / السويس) ومحطة السوبر جيت (أتوبيسات الأقاليم) والأتوبيس الترددي عدلي منصور/ مطار القاهرة والأتوبيس الترددي عدلي منصور / موقف الأقاليم).



8- مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة



في 31 أكتوبر الماضي، افتتح الرئيس السيسي مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم - القاهرة.



وتعد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إنجازا تاريخيا ونقلة كبيرة لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.



9- "بركة غليون".. أكبر مزرعة للاستزراع السمكي بالشرق الأوسط



في 22 نوفمبر، تحول حلم إنشاء أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط إلى حقيقة في منطقة "بركة غليون" التي تقع على الطريق الدولي الساحلي، وتتبع مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

وكان الرئيس السيسي قد أصدر تعليمات بتنفيذ مشروع "بركة غليون"، ثم افتتحه في الثامن عشر من نوفمبر عام 2017.



وتعد المزرعة الأكبر في الاستزراع السمكي بالشرق الأوسط، بتكلفة 14 مليار جنيه وتضم عدة مصانع بالإضافة لمفرخ للأسماك والجمبري، ووحدات زراعة مكثفة، وذلك تحت إشراف الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.



10- مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ



وفي 19 أكتوبر، افتتح الرئيس السيسي مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ، وهو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية.



ويعتبر المصنع إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى.



11- المنطقة الاستثمارية ببنها



في 27 سبتمبر الماضي، افتتح الرئيس السيسي المنطقة الاستثمارية ببنها محافظة القليوبية على مساحة إجمالية 46 فدان، وبتكلفة 101 مليار جنيه وذلك بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية وتوفير فرص العمل بواقع 4500 فرصة عمل.



12- المنطقة الاستثمارية بميت غمر



وفي 27 سبتمبر، افتتح الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرانس المنطقة الاستثمارية بميت غمر، وتقع على مساحة 18 فدانًا على طريق «المنصورة القاهرة» بجوار مصنع الغزل والنسيج بميت غمر، ومقام على أرضها 107 وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق، وجاهزة للعمل فيها فورًا.



13- إنشاء 13 تجمع زراعي بمحافظتي شمال وجنوب سيناء



بحلول 25 سبتمبر الماضي، نفذت الدولة 13 خط مياه رئيسي، وتم تنفيذ شبكات الري الرئيسية والفرعية بكل تجمع زراعي، حيث تم تنفيذ 100% من الأعمال وإجراء أعمال تسوية الأراضي وأعمال الشبكات الرئيسية للري وتوريد وتركيب الصوب الزراعية.



14- القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس



وفي 25 سبتمبر، افتتح الرئيس السيسي استاد هيئة قناة السويس الدولي، بمساحة 19 فدانا ما يقارب 80 ألف م² وسعة 21 ألف متفرج، ويضم المقصورة الرئيسية والدرجة الأولى حيث تقع في منتصف الاستاد وتتسع لحوالي 3 آلاف متفرج .



15- مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات بالمنوفية



وفي إطار جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتعظيم منتجاتها، افتتح الرئيس السيسي في 13 يونيو، مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.



أنشئ المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بالسادات على ‏مساحة 1000 فدان، بإجمالي 5000 رأس حلاب بطاقة ‏‏150 طن ‏لبن في اليوم، و3000 رأس تسمين بطاقة 1.5 طن لحم ‏حي بالدورة ‏الواحدة.



ويعمل المشروع على توفير منظومة متكاملة في مجال تنمية الثروة ‏الحيوانية والأنشطة المتعلقة بها من أجل تعظيم العائد من نتائج ‏ومكونات المشروعات، بتطبيق أحدث الطرق العلمية في تنفيذها، ‏وإدارتها.‏



16- مشروع القطار الكهربائي السريع



مشروع جديد انضم في يونيو الماضي إلى سلسلة المشروعات القومية المستدامة التى يتم تدشينها بمصر، لتخدم 90% من المواطنين، حيث تنفذ مصر أطول سكة حديد تعمل بالكهرباء فى الشرق الأوسط وإفريقيا، يصل طولها إلى 2000 كم.



17- مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي



وفي 21 مايو الماضي، افتتح الرئيس السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، والذي يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، حيث إن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة 202 مليون فدان.



وترجع بداية المشروع إلى أبريل 2017، حين وجه الرئيس السيسي بالبدء فورا في تنفيذ مشروع مستقبل مصـر للإنتاج الزراعي لتوفير منتجـات زراعية ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج مما يساهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



18- ممشى أهل مصر



تسعى الدولة إلى زيادة المساحات المفتوحة للتنزه؛ عبر الاستفادة من مقومات السياحة الطبيعية التي تمتلكها مصر وفي 18 مارس الماضي، تم افتتاح مشروع "ممشى أهل مصر".



المشروع يستهدف قطاعًا عريضًا من سُكان القاهرة الكُبرى، مقدماً لهم رؤية جديدة لكورنيش النيل بصورة لم نعهدها من قبل.