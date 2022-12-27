 وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بالعمل على دعم البنية التحتية للطاقة الكهربائية في أوكرانيا - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بالعمل على دعم البنية التحتية للطاقة الكهربائية في أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 11:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 11:45 م

جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تعهده بالعمل بلا كلل مع مجموعة السبع وشركاء آخرين لإصلاح واستبدال والدفاع عن البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في الوقت الذي تواجه فيه شتاءً قاسياً في ظل الحرب مع روسيا.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن دفعة أولية من المعدات الكهربائية الأمريكية قد وصلت إلى أوكرانيا وتضمنت أجهزة ضخمة مثل قواطع الدوائر والمرحلات وأجهزة الفصل.

وأضافت القناة أن هذا الدفعة تُعد جزءًا من تعهد بملايين الدولارات من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمساعدة في دعم الطاقة الكهربائية داخل أوكرانيا.

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