السفير الكوري بالقاهرة متحدثا باللغة العربية: وجودي في مصر يجعلني أسعد سفير في العالم

قال سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، هونج جين ووك، إن "مصر دولة جذابة ذات طبيعة جميلة، وتراث ثقافي رائع، وشعب مضياف، مما يجعلني أحبها كثيرا، وأشعر أنني أسعد سفير في العالم".



جاء ذلك خلال لقاء السفير الكوري مع عدد من الصحفيين والمسؤولين الكوريين بمصر بأحد فنادق القاهرة، اليوم، بمناسبة نهاية عام 2022، واستعراض جهود السفارة الكورية بمصر خلال عام 2022.



وحرص السفير الكوري على التحدث ببعض الجمل باللغة العربية، قائلا: "شرف لي أن أكون معكم. وجودي هنا يجعلني أحب مصر وأحس إني أسعد سفير في العالم".



وأضاف السفير الكوري، أن كوريا الجنوبية ومصر الآن في مرحلة أفضل من التعاون، كما يحافظ رئيسا البلدين على الاتصال الوثيق من أجل علاقة أكثر عمقا يشوبها الاحترام المتبادل والمنفعة لكلا البلدين، متابعا: "سعت كوريا ومصر هذا العام للحفاظ على علاقات تعاون وثيقة في عدد من القطاعات المختلفة بين البلدين، مثل النقل والبنية التحتية والثقافة وغيرها".



وأشار إلى أنه "على الرغم من أن كوريا ومصر بعيدتان في المسافة عن بعضهما، إلا أنه يمكنني القول إن قلوبنا تقترب من بعضهما هذا العام. ومع ذلك، لا يمكن أن تستمر علاقاتنا في التطور دون دعم من شعبي كلا البلدين؛ ولهذا السبب، لقد أعطيت أهمية دبلوماسية أكبر لمصادقة الشعب المصري".



واستطرد: "اليوم، نحن هنا للاحتفال بنهاية العام، كما نؤكد أن أنشطة سفارة جمهورية كوريا تهدف إلى التقرب من الشعب المصري"، موجها الشكر للصحفيين المصريين "الذين يساهمون في العلاقات المصرية الكورية، من خلال الترويج للثقافة الكورية الودية تجاه الشعب المصري، والاستمرار في حب الثقافة الكورية، والتقريب بين الشعبين".



واختتم قائلا: "ستقف كوريا دائما بجانبكم كصديق. لنكن مطمئنين أن كلا البلدين سيستمران في التطور يدا بيد. أتمنى أن تتوطد علاقاتنا في المستقبل. وعلى الرغم من أن الحكومات تتغير، إلا أن الشعوب لا تتغير ويظلون هناك دائما".