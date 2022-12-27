السودان وروسيا يتفقان على إيصال القمح للدول ولاسيما الأفريقية

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اتفق السودان وروسيا اليوم الاثنين على إيصال القمح والحبوب للدول ولاسيما الأفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير علي الصادق وزير الخارجية السوداني المكلف بمكتبه اليوم الاثنين ، بالسفير الروسي فلاديمير جيلتوف لدى السودان،بحسب وكالة الأنباء السودانية (سانا).

وأكد الوزير السوداني موقف بلاده الثابت تجاه حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية والدبلوماسية عبر التفاوض، مشيراً الى ضرورة تفعيل آليات الأمم المتحدة لتحقيق السلام والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

واتفق الطرفان على أهمية إيصال القمح والحبوب والمخصّبات الزراعية للدول لا سيما الإفريقية، والعمل على مساعدتها لتحقيق الأمن الغذائي، و مواجهة تحديات التغيير المناخي وتقليل كلفة الحصول على الطاقة لتحريك الإقتصاديات الوطنية.

يشار إلى أنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي ، توقفت صادرات القمح الأوكرانية.

غير أن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة قد وقعت اتفاقا في شهر تموز/يوليو لفك الحصار المفروض على صادرات الحبوب والأسمدة الأوكرانية من موانئ البحر الأسود بهدف المساعدة في تخفيف حدة أزمة الأغذية العالمية المتنامية والتي ازدادت سوءا بسبب الغزو الروسي .