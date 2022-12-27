إصابة مدافع لايبزيج في الكاحل خلال عطلته في المالديف

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا عن تعرض الألماني الدولي دافيد راوم مدافع نادي لايبزيج الألماني، لإصابة في الكاحل خلال عطلة في الخارج.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن المدافع الأيسر أُصِيْب بالتواء في القدم أثناء لعبه مباراة كرة قدم ترفيهية في المالديف.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب- 24 عاما - خضع للكشف مرارا بعد عودته إلى ألمانيا قبل وقت قصير من عيد الميلاد، وأن القسم الطبي أمر "براحة تامة" لقدم راوم.

وتابعت الصحيفة أنه لم يتم التأكد بعد مما إذا كان راوم صاحب المشاركات الـ15 مع المنتخب الألماني سيتمكن من السفر مع فريق لايبزيج إلى المعسكر التدريبي في أبو ظبي في الفترة بين 2 و11 يناير المقبل.