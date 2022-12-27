عمرو حمزاوي: فواتير الغاز في أوروبا تضاعفت 3 مرات بسبب الحرب الروسية الاوكرانية

أكد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي واشنطن، أن الخوف مسيطر على صناع القرار في الدول الغربية الرئيسية ومسيطر عليهم، لافتا إلى أن التقديرات المختلفة لنمو الاقتصاد عالميا متراجعة من 3.2% إلى 2.2% .

وأضاف الدكتور عمرو حمزاوي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن التوقعات العالمية متشائمة جدا فيما يخص سباق التسلح، وسيناريوهات العام المقبل مفتوحة على مخاطر لم يشهدها العالم من قبل بعد أن شهد عام 2022 أول حرب على أرض أوروبية متورط فيها الولايات المتحدة الامريكية.

وأشار الدكتور عمرو حمزاوي، إلى أن أزمة الغاز الأوروبية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني حقيقية وكبيرة وفواتير الغاز في أوروبا تضاعفت 3 مرات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن المشكلة الأكبر التي تواجه العالم هي عدم وجود آفق لحل سياسي لأزمة روسيا وأوكرانيا.