سول: الحكومة تدرس رفع أسعار الغاز بعد الربع الأول

قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونج هو، في لقاء مع الصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية لا تدرس وضع موازنة إضافية للعام المقبل إذا تماشى نموها الاقتصادي مع التوقعات.

وقال تشو للصحفيين: "لا ندرس وضع موازنة إضافية إذا ظل الاتجاه الاقتصادي في حدود توقعات الحكومة، وما لم تحدث كوارث كبيرة أو اضطرابات اقتصادية خارجية." بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضاف كيونج هو أنه رغم أن رفع فواتير الكهرباء في عام 2023 أمر حتمي وسط ارتفاع أسعار الطاقة، ستدرس الحكومة رفع أسعار الغاز بعد الربع الأول من السنة لتخفيف العبء المالي على الناس خلال فصل الشتاء.