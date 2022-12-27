خفر السواحل التركية يعلن إنقاذ 81 مهاجرا في عرض البحر





أعلن خفر السواحل التركية، اليوم الثلاثاء، إنقاذ ما مجموعه 81 مهاجرا في عرض البحر كانوا يحاولون الوصول إلى اليونان على متن قاربين مطاطيين عبر بحر إيجة.



وأوضح خفر السواحل أنه كان انتشل مجموعة تضم 49 شخصا قبالة ساحل منطقة ديكلي كما انتشل مجموعة أخرى تضم 32 شخصا شمالا قبالة ساحل منطقة اياشيك.



واتهم خفر السوحل اليونان بطرد القارب الثاني إلى المياه الإقليمية التركية بشكل غير مشروع. ولم يتسن التحقق مما أعلنه خفر السواحل من مصدر مستقل.



يذكر أن أنقرة تتهم اثينا بشكل متكرر بما يطلق عليه صد المهاجرين أي ردهم بشكل غير مشروع فيما تنفي اثينا هذا الاتهام.



وذكر خفر السواحل أنه قام بمهمتي الإنقاذ أمس الاثنين، لكنه لم يذكر جنسيات المهاجرين.



كانت تركيا قد قامت بإيواء نحو 3.7 مليون لاجئ من سوريا، بالإضافة إلى مئات آلاف المهاجرين من دول أخرى.