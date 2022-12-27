بكين تخفف إجراءات كورونا

أقبل الصينيون الذين انقطع اتصالهم ببقية العالم لثلاث سنوات بسبب القيود المرتبطة بجائحة كورونا، على مواقع شركات السفر اليوم الثلاثاء قبيل إعادة فتح حدود البلاد، وذلك رغم ما سببه ارتفاع عدد الإصابات من إرهاق للنظام الصحي واضطراب للاقتصاد.

وألحقت إجراءات صفر-كوفيد من إغلاق للحدود وفرض عمليات إغلاق متكررة، أضرارا بالاقتصاد الصيني منذ أوائل عام 2020، مما أدى الشهر الماضي إلى أكبر استياء عام علني في البر الرئيسي منذ تولي الرئيس شي جين بينغ السلطة في 2012، وفق ما أفادت "رويترز".

ويعني التراجع عن هذه الإجراءات هذا الشهر أن يبدأ الفيروس في الانتشار مجددا بصورة كبيرة دون رادع في جميع أنحاء الصين التي يبلغ تعدادها 1.4 مليار نسمة.

غير أن الإحصاءات الرسمية أظهرت تسجيل حالة وفاة واحدة فقط بفيروس كورونا في الأيام السبعة المنصرمة حتى أمس الاثنين، مما أثار شكوكا بين خبراء الصحة والسكان حول البيانات الحكومية.

ولا تتماشى هذه الأعداد مع ما سجلته بلدان أقل اكتظاظا بالسكان بعد إعادة الفتح.

ويقول أطباء إن المستشفيات مكتظة بعدد من المرضى يوازي خمسة إلى ستة أمثال العدد المعتاد ومعظمهم من كبار السن.

وتشير تقديرات خبراء الصحة الدوليين إلى تسجيل ملايين الإصابات يوميا مع توقع ما لا يقل عن مليون حالة وفاة بسبب كوفيد في الصين العام المقبل.

إلا أن السلطات عازمة على إلغاء آخر ما تبقى من سياساتها الرامية إلى عدم انتشار فيروس كورونا.

وفي خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود الحدودية رحبت بها أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الثلاثاء، قالت لجنة الصحة الوطنية في وقت متأخر أمس الاثنين إن الصين ستتوقف عن إلزام القادمين إليها بالحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير.

وقال كولم رافيرتي رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين عن الرفع الوشيك لقيود الحجر الصحي "أخيرا نشعر كما لو أن الصين قد تجاوزت الأزمة".