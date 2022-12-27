 روسيا وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم لتسيير رحلات جوية منتظمة أسبوعيا - بوابة الشروق
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روسيا وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم لتسيير رحلات جوية منتظمة أسبوعيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 2:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 2:09 م

وقّعت روسيا وسلطنة عُمان اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي تسمح للناقلات الجوية التابعة للبلدين بتسيير رحلات جوية منتظمة تصل إلى 14 رحلة أسبوعيا.

وتتضمن مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها في موسكو ، السماح أيضا بالتشغيل عبر تقاسم الرموز المشتركة بين شركات الطيران، بالإضافة إلى عدد من الجوانب التنظيمية والتشغيلية في مجالات النقل الجوي والطيران المدني بين البلدين.

يذكر أن أول رحلة أقلعت بعد جائحة كورونا من العاصمة العمانية مسقط كانت يوم الجمعة الثاني من ديسمبر الجاري إلى موسكو. وقد استأنف مؤخراً قطاع الطيران في سلطنة عمان مرحلة التعافي التدريجي، حيث تم إعادة تشغيل العديد من الوجهات، منها الوجهات الأوروبية التي كانت قد توقفت مؤقتًا خلال الموجتين الأولى والثانية للجائحة .


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