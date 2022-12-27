بوتين يجتمع مع لوكاشينكو على هامش اجتماع رابطة الدول المستقلة في سان بطرسبرج

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في المتحف الروسي اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع رابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبرج الروسية.

وأشار بوتين، خلال الاجتماع، إلى أن زعماء رابطة الدول المستقلة بدأوا محادثاتهم، أمس الاثنين، بشكل غير رسمي، مضيفا: "إنها بيئة جيدة جدا للحديث، بما في ذلك مناقشة القضايا الجادة، أعني علاقاتنا الثنائية أيضا، أنت وأنا على اتصال دائم، ومع ذلك، تمنحنا الحياة مناسبات يومية لمناقشة العديد من القضايا واتخاذ القرارات اللازمة حتى يتم حلها بشكل فعال"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وتابع بوتين أن "حكومتي الجانبين عملتا بجد، وأبلغني رئيس مجلس الوزراء ميخائيل ميشوستين بالتفصيل عن المناقشات، لدينا بالفعل أشياء نناقشها، ولهذا السبب يسعدني أن تتاح لنا هذه الفرصة للاجتماع على هامش قمتنا غير الرسمية ونناقش مرة أخرى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وقال الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، في وقت سابق اليوم، إنه "في سياق الاتصالات غير الرسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمكن الجانبان من إنهاء العديد من القضايا، أن بعض الدول تستغرق سنوات للقيام بذلك، المناقشات جاءت استمرارا لحوار مينسك وتتعلق بشكل أساسي بالاقتصاد".

وعلى صعيد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني، وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية قصفت تمركزات الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك بمدينة لوجانسك؛ مما أسفر عن مقتل نحو 30 أوكرانيا وتدمير آليتين مصفحتين و3 سيارات، مضيفا أنه تم القضاء على أكثر من 40 جنديا، وتدمير 4 مدرعات وسيارتين في اتجاه محور كراستي ليمان.

وفي مدينة دونيتسك، تمكنت القوات الروسية من القضاء على نحو 60 جنديا وتدمير عدد من الآليات العسكرية، بالإضافة إلى القضاء على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا وتدمير عدد من الآليات العسكرية في محور جنوب دونيتسك.

وأشار كوناشينكوف، إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت، خلال اليوم الماضي 3 طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية، كما اعترضت صاروخين تم إطلاقهما من منظومة صواريخ "جراد" و3 صواريخ أمريكية الصنع من نوع "هيمارس".