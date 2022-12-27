ارتفاع أعداد ضحايا عاصفة القرن الثلجية إليوت بأمريكا إلى 55 قتيلا

ارتفعت أعداد ضحايا عاصمة القرن الثلجية المميتة "إليوت" بأمريكا إلى 55 قتيلًا في 12 ولاية، وهي كولورادو إلينوي وكانساس وكنتاكي ميتشيغان وميسوري ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسي و ويسكونسن، وتعتبر ولاية نيويورك أكثر المناطق تضررًا.

وأعرب المدير التنفيذي لمقاطعة إيري بنيويورك بولونكارز، وفقًا لقناة الحرة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تعازيه للذين فقدوا أحباءهم جراء هذا الوضع المروع، متوقعا وجود المزيد من الوفيات سيتم الإعلان عنهم في وقت لاحق، منوها بأن العاصفة تعد أشد العواصف فتكا في التاريخ الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن أعلن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب العاصفة الثلجية.

وقال إن "بايدن فوض الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي لتنسيق الجهود لتقديم المساعدة للمتضررين جراء العاصفة الثلجية".