رئيس الاتحاد اليمني يطالب لاعبي منتخب بلاده بالظهور بصورة مشرفة في خليجي 25

التقى الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم بعثة المنتخب اليمني في القاهرة، عقب المباراة الودية أمام فريق الترسانة المصري، ضمن المعسكر الخارجي للمنتخب المقام حاليا في مصر.

ويستعد المنتخب اليمني لخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25) المقررة في البصرة خلال الفترة ما بين السادس و19 يناير المقبل.

وخلال اللقاء أشاد الشيخ العيسي بجهود اللاعبين وتطور أداءهم التدريجي فنيا وبدنيا من مباراة إلى أخرى، وحثهم على مضاعفة الجهود وبذل المزيد من العطاء لتمثيل اليمن بصورة مشرفة في خليجي 25.

وقال العيسي في كلمته للاعبي المنتخب، والتي نشرها الاتحاد اليمني عبر موقعه على الإنترنت :"نتطلع إلى أن يكون المستوى أفضل في الفترة القادمة مع التحاق المحترفين خارجيا بالمنتخب، ونحن في الاتحاد إلى جانبكم في كل شيء، وإيماننا بكم وبإخلاصكم لبلدكم كبير وبأنه سيغطي أي تقصير أو عجز في ظل هذه الظروف الصعبة، ونتمنى أن توفقوا في مهمتكم لإسعاد أبناء اليمن."

وأكد العيسي أن الاتحاد لا يدخر جهدا في إعداد المنتخب "رغم قصر فترة الإعداد نتيجة صعوبة الأوضاع التي تمر بها البلاد والتي أثرت على كرة القدم اليمنية وإعداد المنتخبات ومسيرة اللاعبين والأندية مع التوقف الاضطراري للدوري المحلي."

كما أعرب الشيخ العيسي عن شكره وتقديره لكل الجهود التي تبذل من الجهازين الفني والإداري للمنتخب واللجان المختصة في الاتحاد اليمني لكرة القدم للعمل على تقديم كافة الدعم والمساندة وتسهيل إقامة المعسكر في مصر.

وكان الشيخ العيسي، قد حضر المباراة التجريبية الخامسة للمنتخب اليمني أمام مضيفه فريق الترسانة المصري بالقاهرة، والتي انتهت بفوز المنتخب اليمني 2 / 1 .