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اليوم.. نظر دعوى الإعلامي عمرو أديب ضد محمد رمضان

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 2:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 2:22 ص

تنظر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان، تتهمه فيه بالسب والقذف وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتشهير.

وقال المحامي طارق جميل سعيد، إنه تقدم بـ 4 دعوى في عام 2020 ضد "رمضان"، أمام النائب العام، مؤكدا أنه قدم المستتندات الدالة على حدوث الوقائع المقدمة.

وأكد جميل في تصريح لـ"الشروق"، أنه بإجراء التحريات تم إثبات صحة الواقعة ومن ثم أرسلت النيابة العامة العديد من طلبات الحضور للفنان محمد رمضان ولم يحضر، وبموجب ذلك أصدرت النيابة العامة قرار إحالته للمحاكمة.

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