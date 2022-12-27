أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ منذ توليه حقيبة وزارة الدفاع إبان العام 2012، قبل أن يتولى مهمة الرئاسة بعد ذلك، خلال 2014.



وقال خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي صارح الشعب بالواقع والحقائق التي تعيشها الدولة دون مجاملة؛ مؤكدًا أنه كان واضحًا وصريحًا في مكاشفته الشعب المصري بأوضاع الدولة.



وتابع أن العالم أجمع يشهد حالة من الأزمات؛ ومصر جزء من هذا العالم، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي طلب تأجيل رفع أسعار الغاز والكهرباء، ورفع قيمة المعاشات، وزيادة الدعم الاجتماعي، وتوفير السلع المُخفضة؛ رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر والعالم؛ لتخفيف العبء عن المواطنين.



واستنكر استغلال بعض المواطنين في الخارج الأزمة الاقتصادية في تحويل الدولارات بطريقة غير شرعية؛ للتربح وتحقيق مكاسب على حساب المصريين؛ الأمر الذي دفع البنك المركزي لاتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة استهداف زعزعة السوق المصرفي المصري؛ واستغلال أزمة الدولار.



وتساءل موسى: «ليه البعض بيضر نفسه؟ هيكون فيه عقوبات رادعة، وفيه قانون بيحاسب المتاجرين في السوق السوداء؛ البنك المركزي عنده البيانات وهيحرك دعاوى ضد هؤلاء، ومن تحايل وحصل على عملة للمتاجرة في السوق السوداء سيتم التعامل معه بالقانون».



