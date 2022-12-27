سفير كوريا الجنوبية لدى مصر: العلاقات بين البلدين أنجح مثال للتعاون المثمر

قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة "جين ووك هونج"، إن العلاقات مع مصر تمر بأفضل مراحلها، مؤكدًا أن العلاقات بين القاهرة وسول أنجح مثال للتعاون المثمر.



وأضاف "هونج" في تصريح اليوم الثلاثاء، أن مصر دولة مذهلة ذات طبيعة خلابة، وتراث ثقافي رائع وشعب مضياف، الأمر الذي يجعلني أحب مصر كثيرًا وأشعر أنني أسعد سفير في العالم.



ونوه بأن كوريا ومصر في مرحلة أفضل تعاون حكومي على الإطلاق منذ إنشاء الشراكة التعاونية الشاملة في عام 2016 عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية لكوريا الجنوبية.



وأشار إلى أن قادة البلدين على اتصال وثيق من خلال الزيارات والمكالمات الهاتفية لتعزيز التعاون والمنفعة للبلدين، منوها بأن الرئيس الكوري زار مصر في يناير مما زاد من تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، كما تحدث الرئيس المنتخب حديثا يون سوك يول، عبر الهاتف، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، كما شاركت بعثة حكومية رفيعة المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي استضافته مصر بنجاح.



وتابع: "سعت كوريا ومصر هذا العام للحفاظ على علاقات تعاون وثيقة بمجموعة متنوعة من القطاعات مثل النقل والبنية التحتية والاقتصاد والثقافة، وعلى الرغم من أن كوريا ومصر بعيدتان، يمكنني القول إن قلوبنا تقترب هذا العام".