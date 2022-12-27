بريطانيا تشكك في قدرة روسيا على مراقبة حقول الألغام التي زرعتها في أوكرانيا

شككت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الاثنين، في قدرة روسيا على مراقبة حقول الألغام التي زرعتها في أوكرانيا بشكل فعال.

وقالت الوزارة في مؤتمرها الصحفي اليومي إن القوات الروسية ركزت على توسيع مواقعها الدفاعية بالألغام المضادة للدبابات والألغام المضادة للأفراد في العديد من أجزاء خط الجبهة في الأشهر الأخيرة.

وأشار المسؤولون البريطانيون إلى أن حقول الألغام هذه لا تشكل عقبة أمام القوات المدربة إلا إذا كانت مغطاة بالمراقبة المناسبة وخطوط النيران.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، إنه :" من المرجح أن يكون التحدي الرئيسي للقوات الروسية هو نقص معدات المراقبة والأفراد المدربين لمراقبة مناطق واسعة من حقول الألغام الجديدة بشكل فعال" .