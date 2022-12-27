يقود أحمد حسام «ميدو» المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، فريقه في مباراته المقبلة ضد الزمالك ، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق الأبيض يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب القاهرة الدولي في عاشر جولات المسابقة المحلية.

وكان مجلس إدارة النادي قد أتم التعاقد مع ميدو، لتولي مهمة الفريق الأول حتي نهاية الموسم الجاري قابلة للتجديد.

يذكر أن هذه الولاية هي الثانية لـ المدير الفني للدراويش، حيث سبق وقاد الفريق قبل بداية موسم 2015 / 2016.