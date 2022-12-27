الحكومة الموريتاني تستحدث بيت مال للزكاة

أجازت الحكومة الموريتانية إنشاء حساب تحويل خاص يسمى "بيت مال الزكاة الموريتاني".

وذكر بيان للحكومة الموريتانية صدر مساء الإثنين في ختام اجتماع مجلس الوزراء أن بيت مال الزكاة يدخل في إطار تنفيذ برنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الانتخابي المعروف ب“تعهداتي”.

وتعهد ولد الغزواني في برنامجه الانتخابي بالعمل على إنشاء هيئة وطنية تعني بجمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية.

وأضاف البيان أنه سيتم تحديد آلية عمل هذا البيت وتنظيمه بشكل يضمن الشفافية ويمد جسور الثقة ويقلل التكاليف ويضمن تحقيق الأهداف المنشودة دينا ودنيا.