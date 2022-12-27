بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الأرميني الأزمة مع أذربيجان والتعاون الاقتصادي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في سان بطرسبورج، تسوية الوضع في إقليم "ناجورني كاراباخ".

وقال بوتين، خلال المباحثات، إن "الوضع الاقتصادي في العلاقات بين روسيا وأرمينيا يتطور بشكل إيجابي للغاية، ولكن القضية الأساسية هي تسوية الوضع في إقليم ناجورني كاراباخ".

وأضاف: "لقد بدأنا أمس مناقشة الوضع في كاراباخ ونجحنا مع الطرفين الأذربيجاني والأرميني في الحديث عن هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن القضية الأساسية هي تسوية الوضع في جنوب القوقاز ككل والعلاقات الأرمينية الأذربيجانية بشكل خاص.

وتابع الرئيس الروسي: "لقد عقدنا في الآونة الأخيرة اجتماعا للجنة الحكومية الروسية الأرمينية المشتركة، وأبلغنا الزملاء في أرمينيا بأن التبادل التجاري مع روسيا يتطور بشكل إيجابي للغاية، فخلال 10 أشهر من هذا العام ارتفع حجم التجارة بيننا بنسبة 73%".