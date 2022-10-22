أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، توقيع عقد الرعاية الجديد مع الشركة المتحدة لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «تم الانتهاء من عقد الرعاية لنادي الزمالك لمدة 4 سنوات قادمة، ويتضمن 5 أو 6 رعاة».

وأضاف: «أطمئن جماهير الزمالك في كل مكان عملنا عقد رعاية محترم ويليق بنادي الزمالك، وراعي واحد من الرعاة يساوي كل الرعاية في الموسم الماضي».

وأتم: «اتفقنا مع الشركة المتحدة على تسليم قناة النادي لنا خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي، وسنبدأ في الإجراءات في اليومين القادمين».

يُذكر أن مرتضى منصور أعلن في وقت سابق، انتهاء الأزمة المالية التي كان يعاني منها النادي خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب الحجز على أرصدة الزمالك في البنوك لصالح ممدوح عباس.