محمد عباس: حركة الطيران شهدت إقبالاً كبيراً من قبل السائحين على كافة المقاصد السياحية

أعلن الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني أن حركة الطيران خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر شهدت إقبالاً كبيراً من قبل السائحين على كافة المقاصد السياحية، خصوصا الأسبوع الماضي والجاري وذلك في شرم الشيخ والغردقة والأقصر.

وقال الفريق عباس، خلال اتصال هاتفي مع قناة "ON" الفضائية لبرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء اليوم الإثنين، إنه من المتوقع خلال نهاية العام الجاري 2022 أن يكون مطار القاهرة قد استقبل نحو 20 مليون مسافر، معتبرا أن هذا الرقم هو الأكبر في تاريخ المطار، والأمور تسير بشكل جيد في مطار القاهرة وكل يوم يتم استقبال أعداد كبيرة من المسافرين والقادمين.

وحول خطط ترشيد الإنفاق في المطار، أوضح وزير الطيران المدني، بمناسبة أعياد الكريسماس، :"وضعنا خطة بخصوص زينة مطار القاهرة وتابعتها بنفسي وكانت مجرد إجتهاد من البعض و في فترة الأعياد كلنا بنحتفل، ويتم تزيين المطارات لاستقبال السائحين".