 ليبيا: لم يتم تسجيل أية حالات مؤكدة بجدري القردة حتى الآن - بوابة الشروق
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ليبيا: لم يتم تسجيل أية حالات مؤكدة بجدري القردة حتى الآن

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 11:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 11:13 ص

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم الثلاثاء، بأنه لم يتم تسجيل أية حالات مؤكدة أو حالات اشتباه بمرض "جدري القردة" في ليبيا حتى الآن .

وأكد المركز في بيان عبر موقعه الإلكتروني، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، أن أقسام الأمراض المعدية لم تبلغ عن أية حالة لهذا المرض في ليبيا.

وجدري القردة هو مرض فيروسي حيواني المنشأ يظهر بشكل رئيس في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى،

يصاحب مرض جدري القردة عادة سريريًا الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الطبية، عادة ما يزول من تلقاء ذاته وتستمر أعراضه من 2 إلى 4 أسابيع، ينتقل فيروس "جدري القردة" إلى الإنسان من خلال المخالطة الوثيقة لشخص أو حيوان مصاب أو مواد ملوثة بالفيروس.


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