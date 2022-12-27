السيسي يوجه بتطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى محيطها الجغرافي

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه بتطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافى كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.

وأكد الرئيس السيسي، أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لكل قطاعات الدولة.