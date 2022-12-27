الوادي الجديد تستعد للاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد المجيد

استعدت محافظة الوادي الجديد، للاحتفال برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، وذلك على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة والتواصل مع الغرف فرعية بالمراكز الإدارية لضمان السيطرة في حالة تلقي أية بلاغات أو حدوث طوارئ.



وتشهد المحافظة إجراءات أمنية مشددة في الشوارع والميادين المختلفة، وكذلك تعزيز الإجراءات الأمنية والتمركزات والدوريات الأمنية المستمرة في الشوارع وفرض طوق أمنى ووضع حواجز وتعزيز الخدمات والتمركزات بمحيط الكنائس التابعة لإيبارشية الوادي الجديد للأقباط الأرثوذكس؛ لضمان تأمينها وتوفير المناخ الملائم للأقباط خلال الاحتفالات، بالإضافة إلى وضع خطة أمنية لتأمين المنشآت السياحية والفنادق.