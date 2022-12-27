السعودية تجدّد وقوفها مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته

جدّدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء وقوفها مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان له عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء" أن المجلس جدّد ما أكدته السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد بالأردن، من وقوفها مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جهوده التنموية واستعادة مكانته التاريخية والنهوض به إلى مرحلة جديدة تقدم المصلحة الوطنية فيها على أية اعتبارات أخرى".

كانت وزارة الخارجية السعودية أعربت في التاسع عشر من الشهر الحالي عن إدانة واستنكار الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن العراقية شمال العراق، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفرد القوات الأمنية العراقية.

ورحب المجلس "بإقرار الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد برئاسة المملكة، (اتفاقية مكة المكرمة) الهادفة لتعزيز التعاون والإسهام في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين".

وعدّ مجلس الوزراء السعودي، من جهة ثانية،" تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالميا بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية (إنسانية وتنموية) خلال العام 2021 وفق بيانات لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انعكاساً لنهج هذه الدولة التي كانت عبر تاريخها وما زالت بلدًا معطاءً تمد يدها بالخير لنجدة الملهوفين وإغاثة المحتاجين أينما كانوا".

وتناول مجلس الوزراء مجمل أعمال السياسة الخارجية للدولة خلال الأيام الماضية، في ضوء ما توليه السعودية من الحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والاستمرار في دعم العمل الدولي؛ بما يسهم في ترسيخ التنمية والازدهار وبناء مستقبل أفضل للمنطقة وشعوبها.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على نظام إمدادات الطاقة، وعلى مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، وإيداع جميع إيرادات الهيئة العامة للمنافسة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.