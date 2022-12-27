سول ترسل طائرات مسيرات إلى كوريا الشمالية في خطوة غير مسبوقة

أطلقت كوريا الجنوبية طائرات مسيرة عبر الحدود إلى كوريا الشمالية للمرة الأولى أمس الاثنين، في خطوة عسكرية غير مسبوقة ردا على قيام نظام كيم جونج اون بإرسال 5 مسيرات إلى المجال الجوي الكوري الجنوبي، حسبما ذكرت اليوم الثلاثاء وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء تبادل إطلاق المسيرات، الذي تسبب في توقف إقلاع الطائرات من مطارات رئيسية قرب سول، في الوقت الذي بدأ فيه كيم اجتماعا سياسيا هاما لتحديد الخطوط السياسية والاقتصادية والأمنية للعام المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وأمضي كيم العام الماضي في تحسين ترسانته النووية ولم يبد أي اهتمام بالعودة إلى محادثات نزع الأسلحة النووية المتوقفة منذ ثلاث سنوات.

كان نظام كيم قد أطلق خمس مسيرات عبر الحدود أمس الاثنين، وهى المرة الأولى التي قام بذلك منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، إنه دفع بمقاتلات وطائرات مروحية للتصدي للمسيرات الكورية الشمالية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه تم إطلاق نحو مئة طلقة صوب المسيرات الكورية الشمالية التي اخترقت المجال الجوي قرب جزر غربي البلاد.