 الصومال يؤكد استمرار العمليات العسكرية للقضاء على الميليشيات الإرهابية - بوابة الشروق
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الصومال يؤكد استمرار العمليات العسكرية للقضاء على الميليشيات الإرهابية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 6:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 6:19 م

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع، اليوم الثلاثاء، استمرار العمليات العسكرية للقضاء على الميليشيات الإرهابية، مشيرا إلى أن كافة مناطق ولاية هيرشبيلي الإقليمية تحررت من الإرهابيين، إلى جانب تحرير معظم مناطق ولاية جلمدج.

وقال جامع، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية، إن هناك خطة وطنية مُحكَّمة لتحرير كافة المناطق في البلاد من قبضة الميليشيات الإرهابية لإحلال السلام والاستقرار في البلاد، وإعادة الخدمات الاجتماعية إلى مسارها الطبيعي.

وأضاف أن أعمال مؤتمر المجلس التشاوري الوطني يسلط الضوء على الحرب ضد ميليشيا الخوارج الإرهابية، لافتا إلى أن وزارة الإعلام الصومالية بالتعاون وزارة الأوقاف تكثف حملة توعية بشأن خطورة الإرهاب والتطرف.

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