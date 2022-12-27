أشرف صبحي يدعم لاعبي منتخب اليد قبل المشاركة في بطولة رومانيا

ودع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، لاعبي منتخب اليد قبل توجههم إلى رومانيا، للمشاركة في دورة رومانيا الودية الدولية استعدادا لبطولة العالم التي تقام يناير المقبل ببولندا والسويد.

وقال أشرف صبحي في تصريحات للموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء إن الدولة تدعم كافة المنتخبات الوطنية في كافة الرياضات وعلي رأسها منتخب كرة اليد بكافة الأعمار لما حققته منتخبات كرة اليد من إنجازات في المشاركات الدولية الأخيرة.

وطالب صبحي لاعبي منتخب الفراعنة ببذل المزيد من الجهد لإسعاد الجماهير المصرية، خلال منافسات بطولة العالم المقبلة، وإثبات جدارة ومكانة كرة اليد المصرية وتواجدها وسط كبار كرة اليد العالمية.

أضاف: "المستوي الفني الذي وصل إليه المنتخب الوطني خلال بطولة العالم الماضية والتي أقيمت بمصر جعلنا ننتظر المزيد وجعلنا نحلم بالتتويج بالبطولة".

وكان المنتخب المصري لكرة اليد قد دخل معسكرين بالغردقة والمركز الأوليمبي، في إطار الاستعداد لبطولة العالم المقبلة المقرر لها كانون الثاني/يناير المقبل في السويد وبولندا، وخاض منتخب مصر لكرة اليد مباراتين وديتين أمام قطر بمصر.

ويغيب عن صفوف المنتخب المصري يحيى خالد بعد الإصابة بالرباط الصليبي والتي لحقت به خلال مشاركته مع فريقه فيزبريم المجرى وقد أجرى عملية جراحية ناجحة في إسبانيا.

يلعب منتخبنا المصري ببطولة العالم القادمة ضمن منتخبات المجموعة السابعة والتي تضم أيضا منتخب كرواتيا ومنتخب المغرب ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.