هونج كونج تبحث خفض عدد اختبارات الكشف عن كورونا للوافدين من الخارج

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تدرس الحكومة في هونج كونج خفض عدد اختبارات الكشف عن كورونا التي يخضع لها الوافدون إلى المدينة.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورننج بوست"، نقلا عن مصدر لم تفصح عن هويته، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تدرس كذلك خفض عدد اختبارات المضادات السريعة المطلوبة للزائرين من الخارج.

وأضافت الصحيفة أنه قد يتم إقرار التعديلات قبل نهاية العام، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

ويريد المسؤولون مواءمة متطلبات الدخول للزوار الصينيين من البر الرئيسي، الذين يتم إعفاؤهم من معظم فحوصات كوفيد، وأيضا الوافدين الدوليين.

ويشار إلى أنه يتعين علي الزائرين الوافدين إلى هونج كونج إجراء اختبارين للكشف عن كورونا لدى الوصول، بالإضافة إلى الخضوع لاختبارات سريعة لمدة خمسة أيام متتالية.