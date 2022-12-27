سوريا تسمح بمرور طائرات مدنية روسية عبر أجوائها

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سمحت سوريا بمرور طائرات مدنية روسية عبر أجوائها، وتنتظر قرار موسكو حول هذه المسألة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي" عن مؤسسة الطيران المدني السورية.

وقال مدير عام الطيران المدني السوري، المهندس باسم منصور: "تقدمت هيئة الطيران المدني الروسية بطلب إلى السلطات السورية للسماح لطائرات روسية بعبور أجواءها، وأصدرت الحكومة السورية الإذن على الفور.

وأضاف: "طلبت سوريا من روسيا تزويدها بجدول الرحلات لتزويدها بممرات جوية، لكننا في الوقت الحالي ننتظر ردا من الجانب الروسي".

ووفقا للمسؤول السوري فإن دمشق قادرة على ضمان المرور الآمن للطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها.

وأشار المسؤول إلى أن طائرات الخطوط الجوية القبرصية والعراقية واللبنانية والأردنية تطير في الوقت الحالي عبر سوريا إلى لبنان والأردن.