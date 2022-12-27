 الصين ترفع القيود المتعلقة بكوفيد-19 على القادمين من الخارج - بوابة الشروق
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الصين ترفع القيود المتعلقة بكوفيد-19 على القادمين من الخارج

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 10:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 10:31 ص

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، أن الصين سترفع القيود المتعلقة بكوفيد 19 للقادمين من الخارج، وستلغي اختبارات الحمض النووي، اعتبارا من 8 يناير المقبل.

وقال الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية اليوم - إنه "من الأفضل للمسافرين القادمين إلى الصين إجراء اختبار الحمض النووي في غضون 48 ساعة قبل مغادرتهم، ويُنصح الأشخاص الذين تأتي نتائجهم للاختبار إيجابية بتأجيل رحلاتهم حتى تكون نتائجهم للاختبار سلبية".

وأضافت أنه "ليس من الضروري للمسافرين التقدم بطلب للحصول على رمز صحي من البعثات الدبلوماسية والقنصليات الصينية، وسيعلنون عن حالتهم الصحية من خلال ملء نموذج الإعلان الصحي لدى البطاقات الجمركية الصينية"، وفقا للبيان.

وأوضح البيان أن مَن يفصحون عن حالة صحية غير طبيعية أو أعراض حمى سيتلقون اختبار المستضدات في الجمارك، مضيفا أنه سيتم نصحهم بالعزل الذاتي في المنزل حتى الشفاء أو العلاج في المستشفى، حسب ظروفهم الصحية.

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