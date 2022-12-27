تخوف من وقوع موجة إفلاسات بين المستشفيات الألمانية في 2023

أعربت الرابطة الألمانية للمستشفيات (دي كيه جي) عن تخوفها من زيادة عدد المستشفيات التي لم تعد قادرة على تحمل الأعباء المالية وستنزلق إلى الإفلاس.



وفي تصريحات لصحف شبكة التحرير الصحفي "آر إن دي" الصادرة اليوم الثلاثاء، قال رئيس الرابطة جيرالد جاس:" ثمة موجة إفلاسات يصعب إيقافها تتجه نحو مستشفياتنا في 2023" ورأى أن الضرر الذي سيلحق بالرعاية الطبية في 2023 سيكون واضحا في العديد من المناطق.



وأشار جاس إلى المؤشر السوقي للمستشفيات الحالي التابع لمعهد المستشفيات الألماني (دي كيه آي) وهو مسح تمثيلي سنوي للمستشفيات العامة في ألمانيا.



وأفاد المسح بأن 59% من المستشفيات سجلت خسائر في 2022، وكانت هذه النسبة بلغت 43% في 2021. ومن المتوقع أن تتراجع نسبة المستشفيات التي حققت نتائج إيجابية في العام الحالي بأكثر من النصف من 44% في 2021 إلى 20% في العام الحالي. ووصلت نسبة المستشفيات التي تتوقع تحقيق نتيجة متوازنة في العام الحالي إلى 21% مقارنة بـ 13% في العام الماضي.



وتوقعت 56% من المستشفيات استمرار تردي الوضع الاقتصادي في العام 2023، مقابل 17% توقعت تحسن الوضع فيما رأت 27% من المستشفيات أن الوضع سيبقى على ما هو عليه دون تغيير.



وأعرب جاس عن اعتقاده بأن المساعدات التي تزمع الحكومة تقديمها لتعويض ارتفاع أسعار الطاقة ذات منفعة لكنه رأى أنها لا يمكنها أن تعوض العجز الهيكلي بسبب ارتفاع التكاليف العامة المرتبط بالتضخم. وذكر جاس أن العجز الهيكلي في 2023 سيقارب 15 مليار يورو.



من جانبه، أكد وزير صحة ولاية بافاريا كلاوس هولشتك في بيان أن "الحكومة الاتحادية يجب عليها أن تقف بصورة أكثر حزما وراء المستشفيات، وأنا أحذر منذ أسابيع من عدم كفاية الدعم الذي تعهدت به الحكومة حتى الآن للسيطرة على سبيل المثال على الارتفاع الكبير في التكاليف العينية بالنسبة للمستشفيات".



وأظهرت نتائج المسح أن وضع العمالة في المستشفيات ولاسيما بين أطقم الرعاية لا يزال يمثل مصدر قلق، وحتى منتصف العام الحالي كانت هناك 90% من المستشفيات تواجه مشاكل في شغل وظائف شاغرة في الرعاية في الأقسام العامة. وقد ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الرعاية في الأقسام العامة من 14 ألفا و400 وظيفة إلى 20 ألفا و600 وظيفة.



وحسب (دي كيه جي)، تستند نتائج المؤشر السوقي للمستشفيات 2022 إلى عينة تمثيلية من المستشفيات العامة بسعة 100 سرير فأكثر، وقد جرى المسح في الفترة بين منتصف أبريل حتى نهاية يونيو الماضيين، وشارك في المسح 309 مستشفيات.