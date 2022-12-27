لافروف: روسيا غير قادرة على الحفاظ على علاقات طبيعية مع أمريكا في ظل إدارة بايدن

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا والولايات المتحدة غير قادرتين على الحفاظ على المسار الطبيعي للمحادثات بسبب مسار المواجهة الذي ينتهجه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف لافروف -في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية- أن "الحفاظ على حوار عادي مع إدارة بايدن، التي تعلن أن الهزيمة الاستراتيجية لبلدنا أحد أهدافها، بات أمرا مستحيلا موضوعيا"، مشيرا إلى أن مسار واشنطن "المناهض لروسيا يستمر في اتخاذ طابع أكثر حدة وشمولية".

وأشار كبير الدبلوماسيين الروس إلى أن "العلاقات الروسية الأمريكية في حالة يرثى لها حقا حيث توقفت تقريبا بسبب واشنطن".

وأوضح لافروف قائلا: "كنا نوضح باستمرار للأمريكيين أنه ليس من أسلوبنا أن نتعمد التقليل من قيمة العلاقات بين الحكومتين، ومع ذلك، فإننا ننطلق من موقف المعاملة بالمثل تحت أي ظرف من الظروف عندما يتعلق الأمر ببناء الحوار. وبعبارة أخرى، وكقاعدة، نتصرف وفقا لمبدأ "العين بالعين"، ولكن ليس بالضرورة بشكل متماثل".