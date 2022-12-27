واشنطن تشيد بتصويت أعضاء الأمم المتحدة على استبعاد إيران من هيئة حقوق المرأة

أشادت الخارجية الأمريكية بتصويت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على استبعاد إيران من هيئة حقوق المرأة التابعة للمنظمة الدولية، وذلك بسبب سياساتها التي تتعارض مع حقوق النساء والفتيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، نيد برايس، حسبما نقلت قناة "الحرة" الامريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تدعم كفاح المرأة الإيرانية المستمر من أجل نيل حقوقها المشروعة، داعيا في الوقت نفسه النظام الإيراني إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المساجين في إيران؛ لاسيما الذين اعتقلوا بسبب ممارسة حرياتهم بشكل سليم.

جدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قد تبنى قرارا بمبادرة أمريكية لاستبعاد إيران من لجنة وضع المرأة بسبب قمع الحكومة للاحتجاجات الجماهيرية والانتهاكات المزعومة لحقوق المرأة، حيث بلغ عدد الأصوات المؤيدة 29 صوتا مقابل 8 فيما امتنع 16 عن التصويت .

واندلعت أعمال شغب عنيفة في إيران في منتصف سبتمبر الماضي احتجاجا على وفاة الفتاة "مهسا أميني" البالغة من العمر 22 عاما، والتي توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة بعد اعتقالها لارتدائها حجابا "غير لائق".