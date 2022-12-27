شركات المرافق اليابانية تواصل شراء الغاز الروسي المسال دون تأمين

قالت مصادر مطلعة إن شركات المرافق اليابانية تعتزم مواصلة شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي رغم عدم وجود تغطية تأمينية لشحنات هذا الغاز على خلفية مخاطر الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن العديد من شركات الغاز والكهرباء اليابانية ستدرس تقديم وعود لشركات نقل الغاز المسال بدفع أي خسائر محتملة أثناء نقل الشحنات إلى اليابان في ظل عدم وجود تغطية تأمينية للشحنات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه شركات التأمين إنها لن تقدم التغطية التأمينية لناقلات الغاز الطبيعي الروسي التي تمر بالمياه الإقليمية الروسية والبيلاروسية والأوكرانية اعتبارا من أول يناير المقبل.

وبحسب المصادر، فإن مستوردي الغاز الطبيعي المسال اليابانيين يحتاجون إلى الغاز الروسي ولا يستطيعون التخلي عن الشحنات القادمة من هناك، لذلك يعتزمون تحمل المخاطر المالية، في ظل سيناريو يستبعد تعرض الناقلات لأي خطر.

وأدت موجة الطقس البارد التي تتعرض لها اليابان إلى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي والتوسع في شراء كميات بديلة من السوق الفورية.

وفي حين تبدي شركات استيراد الغاز الطبيعي في اليابان استعدادها للتخلي عن التأمين على الشحنات، فإن الحكومة اليابانية تسعى إلى استمرار التغطية التأمينية.

وأرسلت وزارة التجارة ووكالة الخدمات المالية اليابانية رسالة إلى الاتحاد العام للتأمين في اليابان تطالبان فيها الشركات بزيادة التغطية التأمينية لبدن السفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال الروسي، بحسب مسؤول في الوزارة.