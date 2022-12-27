 سوريا توافق على مرور الطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا توافق على مرور الطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 3:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 3:59 م

منحت السلطات السورية موافقتها على مرور الطائرات الروسية المدنية عبر أجوائها وتنتظر حاليا رد روسيا بهذا الشأن.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء عن مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور، قوله:"

تقدمت هيئة الطيران المدني الروسية بطلب إلى السلطات السورية للسماح لطائرات روسية بعبور أجوائها"، مشيرا إلى أن الحكومة السورية أصدرت إذنا بالموافقة على الأمر فورا .

وأضاف:" لقد طلبت سوريا من روسيا تزويدها بجدول الرحلات لتزويدها بممرات جوية ممكنة، وفي الوقت الحالي نحن ننتظر ردا من الجانب الروسي"، مؤكدا أن سوريا قادرة على ضمان المرور الآمن للطائرات الروسية عبر أجوائها .

وأكد المسؤول السوري أن طائرات الخطوط الجوية القبرصية والعراقية واللبنانية والأردنية تطير في الوقت الحالي عبر سوريا إلى لبنان والأردن.


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