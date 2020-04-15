 أوكرانيا تسعي لعقد قمة سلام في الأمم المتحدة في فبراير القادم بحضور جوتيريش - بوابة الشروق
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أوكرانيا تسعي لعقد قمة سلام في الأمم المتحدة في فبراير القادم بحضور جوتيريش


نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 8:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 8:38 ص

أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كولبيا، أن بلاده تسعى لعقد قمة للسلام خلال شهر فبراير من العام المقبل.
وقال الوزير كولبيا، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم /الثلاثاء/، إنه يفضل انعقادها في "الأمم المتحدة"، وبحضور أمينها العام أنطونيو جوتيريش، والذي وصفه بالمفاوض والوسيط الفعال.
من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن انقطاع التيار الكهربائي في البلاد مستمر مع بقاء ما يقرب من تسعة ملايين شخص بدون كهرباء.
وأضاف أن عمال الكهرباء الذين قاموا بإصلاح الشبكة الكهربائية بسبب بعض الهجمات الروسية المتكررة، قد أعادوا توصيل الكهرباء إلى العديد من الأشخاص خلال أعياد الميلاد، ولكن المشاكل مازالت قائمة.


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