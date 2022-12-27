مسؤول أفغاني يؤكد مجددا التزام بلاده بمكافحة المخدرات

أكد نائب وزير مكافحة المخدرات في أفغانستان، عبد الحق أكوندزاده، على الالتزام بمكافحة المخدرات في البلاد، بحسب ما أوردته قناة "طلوع نيوز" الاخبارية الافغانية، اليوم الثلاثاء.



وقال أكوندزاده إن المشروبات الكحولية، وكذلك عددا من المخدرات غير المشروعة، يتم جلبها إلى أفغانستان من إيران وباكستان ودول آسيا الوسطى، مطالبا تلك الدول بمنع تهريب المخدرات إلى بلاده.



وقال: "إذا تم تهريب المخدرات إلى إيران وباكستان ودول آسيا الوسطى أو إلى أي مكان آخر، فسنمنع ذلك. لقد ألقينا القبض على الكثير منهم. لذلك، فإن المخدرات تأتي من بلادهم إلى بلادنا. نريدهم أن يؤمنوا حدودهم وأن يمنعوا إرسال هذه المواد إلى بلادنا".



وبحسب أكوندزاده، فقد تم حتى الآن إلقاء القبض على أكثر من 3600 شخص بتهمة تهريب المخدرات.



من ناحية أخرى، قال محللون إن تهريب المخدرات إلى أفغانستان من دول مجاورة سيؤثر على أمن البلاد.



وقال صادق شينواري، وهو من العسكريين القدامى: "إذا زاد جلب المخدرات إلى البلاد، فمن الممكن أن يؤثر ذلك على الأمن في أفغانستان، بالاضافة إلى زيادة عدد مدمني المخدرات في بلادنا".